Persiste el bloqueo en el túnel de El Abra en Sacaba por cuarto día consecutivo

El ingreso al túnel de El Abra, que conecta el municipio de Sacaba con la ciudad de Cochabamba, permanece bloqueado por cuarto día consecutivo debido a una medida de presión asumida por vecinos del Distrito 6, quienes exigen la habilitación de rutas de transporte público en la zona.

Los pobladores reinstalaron la protesta desde tempranas horas, colocando piedras, ramas, llantas y espinos sobre la vía, lo que impide completamente la circulación de vehículos en este punto estratégico. La medida fue retomada tras una breve pausa registrada la noche anterior.

Demandas

La movilización, que agrupa a representantes de 34 OTBs, tiene como principal demanda la mejora del servicio de transporte público. Además, los vecinos expresaron su rechazo a la reducción de terrenos del cementerio del sector.

Los dirigentes advirtieron que el bloqueo se mantendrá al menos hasta el próximo martes, cuando el Comité de Transporte prevé abordar el tema en una reunión.

Impacto en la circulación

El cierre del túnel ha generado serias complicaciones en el tránsito entre Sacaba y Cochabamba, afectando a transportistas y ciudadanos que utilizan esta ruta a diario. La medida también provoca congestión vehicular en la avenida Villazón, una de las principales vías alternas.

Hasta el momento, no se han reportado acercamientos entre los vecinos movilizados y las autoridades, lo que prolonga la incertidumbre sobre una pronta solución al conflicto.

Los manifestantes reiteraron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

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