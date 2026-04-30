¿No tienes señal? No te preocupes, es el simulacro previo al apagón analógico

Desde este miércoles arrancan en Bolivia los simulacros del apagón analógico, una fase clave dentro del proceso de transición hacia la televisión digital terrestre que se implementará de manera definitiva el próximo 30 de mayo en el eje central del país.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) puso en marcha estas pruebas en las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con el objetivo de medir tanto la capacidad técnica de los operadores como la reacción de los usuarios ante la interrupción temporal de la señal analógica.

“El simulacro consiste en que los canales que actualmente transmiten en analógico dejarán de emitir su programación habitual y mostrarán mensajes informativos sobre el proceso de transición”, explicó el director sectorial de telecomunicaciones de la entidad, Gustavo Pozo.

Durante estas pruebas, los televidentes podrán identificar si sus equipos están preparados para recibir la señal digital o si requieren un decodificador adicional. En caso de que la pantalla muestre únicamente el aviso del simulacro sin acceso a canales, se trataría de un televisor sin sintonizador digital incorporado.

“Si el televisor no cuenta con esta tecnología, la solución es adquirir un decodificador que permitirá seguir recibiendo la señal sin necesidad de cambiar el equipo”, precisó la autoridad.

El apagón analógico marcará el fin de las transmisiones tradicionales y dará paso a la televisión digital abierta, que ofrecerá mejor calidad de imagen y sonido, mayor cantidad de canales y nuevas funcionalidades, todo sin costo adicional para la población.

Las autoridades recordaron que este proceso forma parte de la modernización tecnológica del país y que se viene trabajando desde 2011, aunque sufrió varias postergaciones en años anteriores.

“El objetivo es que la población esté preparada. Por eso estos simulacros son fundamentales para identificar dificultades y reforzar la información antes del apagón definitivo”, sostuvo Pozo.

Se prevé que en los próximos días continúen las pruebas y campañas informativas, mientras se acerca la fecha clave en la que Bolivia dará el salto definitivo hacia la televisión digital.

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