Reventa ilegal de combustible se dispara en redes sociales ante la escasez en La Paz

La escasez de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto ha generado un nuevo fenómeno: la proliferación de la reventa ilegal de gasolina mediante plataformas digitales, principalmente a través de Marketplace de Facebook.

Una investigación periodística constató que varias personas ofrecen carburante a precios que oscilan entre Bs 15 y Bs 20 por litro, duplicando e incluso triplicando el costo oficial. En algunos casos, los vendedores coordinan entregas directas con los compradores en distintos puntos de la ciudad.

Ventas a través de Marketplace

Durante el trabajo de verificación, uno de los ofertantes aseguró contar con gasolina extraída directamente de su vehículo y ofreció concretar una venta inmediata de 10 litros por Bs 150.

El reportaje también reveló que muchas de las personas que realizan largas filas en surtidores con bidones no necesariamente buscan abastecerse para uso personal, sino que estarían acumulando combustible para su posterior reventa en redes sociales.

Además del sobreprecio, se advirtió que este tipo de transacciones representa un riesgo para la población, ya que existen casos de estafa o comercialización de combustible adulterado.

ANH y YPFB sin pronunciamiento

Ante esta situación, se cuestionó la ausencia de controles efectivos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según el reporte, se intentó obtener una versión oficial de ambas instituciones sobre las acciones de fiscalización, pero no hubo respuesta.

La población exige mayores controles para evitar la especulación y garantizar que el combustible llegue a quienes realmente lo necesitan.

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