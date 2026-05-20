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La Paz: choferes bloquean la avenida Periférica por falta de combustible

Conductores instalaron piedras, llantas y un contenedor ante la falta de carburantes en un surtidor paceño.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/05/2026 13:56

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Foto: Vecinos bloquean la Periférica en busca de combustible para sus vehículos. Red Uno.
La Paz

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La escasez de combustibles continúa generando conflictos en la ciudad de La Paz. Este miércoles, choferes y conductores bloquearon la avenida Periférica luego de denunciar que no llegó combustible al surtidor de la zona.

 

Los manifestantes colocaron un contenedor, piedras y llantas para impedir el paso vehicular, provocando congestionamiento y obligando a minibuses y vehículos particulares a buscar rutas alternas.

La medida también afectó a pasajeros, quienes tuvieron que realizar transbordos o caminar para llegar a sus destinos debido al cierre de la vía.

Surtidores de La Paz sin combustible

Mientras tanto, en otros surtidores de la ciudad también se registraron largas filas y restricciones en la atención. En la estación de servicio ubicada entre las avenidas Montes y Pando, uno de los surtidores fue cubierto con una malla plástica y dejó de atender a los conductores que buscaban gasolina y diésel.

En contraste, el surtidor Uruguay, ubicado al frente, continuaba operando, aunque con extensas filas de vehículos a la espera de abastecimiento.

La falta de carburantes persiste en distintos puntos del país y continúa afectando al transporte público y privado, en medio de reclamos por la reducción en el suministro de gasolina y diésel.

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