Fiscalía activa comisión para investigar delitos durante movilizaciones en La Paz

La Fiscalía Departamental de La Paz activó una comisión especial de fiscales de crisis y contingencia para investigar los hechos violentos y delitos registrados durante los bloqueos y movilizaciones sociales.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, explicó que el objetivo principal de la comisión es atender de manera inmediata los casos que se generen a raíz de los conflictos sociales, como agresiones, destrucción de bienes del Estado, saqueos, ataques a instituciones públicas, daños a servicios esenciales y posibles atentados contra la vida.

Detalló que el equipo fue conformado por fiscales especializados en delitos contra la vida, violencia de género, integridad personal y anticorrupción, además de médicos forenses, peritos en criminalística, psicólogos y trabajadores sociales.

La comisión también busca evitar la pérdida de pruebas, agilizar investigaciones y coordinar acciones con la Policía Boliviana, SLIM, defensorías y otras instituciones durante situaciones de crisis o violencia masiva.

Casos investigados

El Ministerio Público confirmó que ya inició varias investigaciones de oficio relacionadas con los disturbios registrados en La Paz.

Otro de los casos en análisis es el ataque al sistema Mi Teleférico, además de agresiones a efectivos policiales y hechos violentos contra medios de comunicación y periodistas.

La Fiscalía también investiga el saqueo de comercios y puestos de venta en la calle Mercado y el edificio Ugarte, donde se denunciaron robos agravados durante las movilizaciones.

Asimismo, se abrió una investigación por los daños ocasionados al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.

Entre los casos que investiga la comisión se encuentra la quema y destrucción de una wiphala durante una marcha, proceso abierto por el delito de ultraje a símbolos nacionales.

Investigación por presunto financiamiento

La comisión también investiga a cinco personas encontradas con 243 mil bolivianos en un hotel de plaza Murillo, dinero que presuntamente podría estar vinculado al financiamiento de bloqueos y protestas.

El caso fue abierto por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y el monto permanece secuestrado mientras se determina el origen y destino del dinero.

Aprehendidos y arrestados

Torrez informó que, hasta el momento, se registran 29 personas aprehendidas y 101 arrestadas durante los operativos desarrollados en el marco de los conflictos sociales.

La autoridad precisó que varios arrestados recuperaron su libertad tras verificarse que no tuvieron participación directa en hechos violentos, mientras que la Fiscalía continúa evaluando la situación jurídica de las personas aprehendidas para formalizar las imputaciones correspondientes.

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