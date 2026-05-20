Un hombre fue acribillado ayer martes en plena vía pública, en las inmediaciones de la plazuela Triangular de Santa Ana del Yacuma, en el departamento del Beni. El ataque quedó registrado en un video de seguridad que muestra a al menos tres sujetos actuando alrededor de la víctima tras el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba en una motocicleta roja y negra cuando fue interceptada por desconocidos armados que le dispararon a quemarropa hasta dejarlo sin vida sobre el pavimento.

Las imágenes captadas tras el ataque muestran al hombre tendido boca arriba junto a la motocicleta caída, mientras tres sujetos permanecen alrededor del cuerpo y de un vehículo negro estacionado con una de sus puertas abiertas.

Uno de los hombres, vestido con una chaqueta negra con una franja horizontal blanca y roja en el pecho, fue registrado portando una pistola en la mano derecha mientras caminaba alejándose de la escena. En otra parte del video, el mismo sujeto se inclina sobre la víctima, la patea y aparentemente toma fotografías del cuerpo.

A pocos metros se observa a un segundo individuo vestido completamente de negro, con gorra o capucha, parado junto al vehículo negro en actitud vigilante y aparentemente preparando la fuga. Un tercer sujeto, con chaqueta oscura abierta, camiseta clara y pantalón jeans, permanece observando las acciones de sus acompañantes cerca del cadáver.

Tras el ataque, los sospechosos se suben rápidamente al motorizado negro y abandonan el lugar. En el fondo de la grabación se observa una hilera de motocicletas estacionadas y comercios cercanos a la plaza.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron hasta la escena para realizar el levantamiento legal del cuerpo, recolectar indicios y secuestrar la motocicleta de la víctima como parte de las investigaciones.

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