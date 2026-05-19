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Investigan la muerte de un hombre en plena vía pública de Santa Ana de Yacuma

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona, mientras efectivos policiales realizaron el levantamiento legal del cuerpo. Hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima.

Charles Muñoz Flores

19/05/2026 11:59

Agregar Reduno en
Beni, Bolivia

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La mañana de este martes 19 de mayo se reportó el asesinato de una persona de sexo masculino en inmediaciones de la plazuela Triangular, en Santa Ana de Yacuma en el departamento del Beni.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho de sangre generó preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras el crimen.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron hasta el lugar para realizar las primeras investigaciones y proceder con el levantamiento legal del cuerpo, además de recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de la víctima ni se han brindado detalles oficiales sobre posibles responsables o móviles del hecho.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este nuevo caso de violencia registrado en el departamento beniano

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