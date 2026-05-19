Dictan detención preventiva para el hombre que mató a su amigo por celos

Una reunión entre amigos terminó en una tragedia de sangre y violencia debido a un aparente ataque de celos en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnel. Jhonny Coca, informó que “ambos hombres que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. A raíz de una supuesta infidelidad de parte de la víctima con la esposa del agresor habrían llegado a una discusión y posteriormente una agresión ocasionándole un golpe a la altura de la cabeza que le ocasionó una herida grave”.

Deceso y detención

A causa de la brutal agresión física sufrida en la región del cráneo, el afectado tuvo que ser auxiliado de emergencia por el personal médico. “Fue trasladado al Centro de Salud 10 de octubre donde le diagnosticaron un derrame cerebral severo. Luego lo trasladaron por la gravedad al hospital Japonés. Perdió la vida el 11 de mayo”, detalló la autoridad policial respecto a la evolución de la salud del paciente.

Respecto a la situación jurídica del denunciado, el jefe policial concluyó señalando que “el aprehendido, luego de una audiencia cautelar fue enviado en detención preventiva por 180 días”.

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