Alcaldía evalúa nuevas zonas mientras el bacheo de vías alcanza 30%

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Limpias, informó que la ejecución de la refacción de la capa asfáltica en distintos sectores de la ciudad alcanzó aproximadamente el 30% de avance dentro del contrato vigente.

Según explicó la autoridad, los trabajos de bacheo se desarrollan de manera continua y paralela en diferentes puntos de la urbe, mientras se realizan nuevas evaluaciones técnicas para determinar el tipo de intervención en otras vías.

“Todos los días estamos avanzando, el bacheo continúa día tras día, estamos ya evaluando nuevas zonas con algunas sorpresas favorables, donde creíamos que teníamos que hacer trabajo de más profundidad, pero podemos hacer trabajo correcto, ya no más parches, pero para avanzar más rápido”, afirmó Limpias.

Entre las zonas recientemente evaluadas se encuentra la Doble vía a La Guardia, entre el séptimo y octavo anillo, donde se prevé iniciar trabajos en los próximos días.

Limpias agregó que el porcentaje de avance corresponde al contrato en ejecución, aunque se espera una próxima planilla de medición para establecer con mayor precisión el progreso real de la obra.

Las autoridades municipales aseguran que el plan de mantenimiento vial continuará de forma progresiva en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

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