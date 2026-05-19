Bloqueo en San Julián entra a su sexto día y descartan cuarto intermedio

El municipio de San Julián cumple este lunes su quinto día de bloqueo indefinido en la carretera que conecta a Santa Cruz con la región de la Chiquitania y el departamento de Beni, en el oriente del país.

La movilización se inició el pasado jueves 14 de mayo, luego de la realización de un cabildo en el que diferentes sectores sociales determinaron declararse en estado de emergencia, instalando la medida de presión en la principal vía de conexión interdepartamental.

Entre los principales motivos del conflicto, los movilizados expresan su rechazo a un posible incremento en el precio de los combustibles, además de denunciar la mala calidad de la gasolina distribuida en la región.

Asimismo, los sectores en protesta manifestaron su desacuerdo con proyectos de normativa que, según señalan, buscan sancionar las protestas sociales y los bloqueos de carreteras, lo que ha generado mayor tensión en la zona.

Por el momento, la medida se mantiene activa de forma indefinida, sin anuncios de cuarto intermedio.

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