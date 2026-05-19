Rector pide declarar estado de excepción e investigar a ideólogos de los conflictos

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, pidió al Gobierno declarar un estado de excepción ante la crisis y los bloqueos que atraviesa el país.

La autoridad universitaria aseguró que la situación “pone en riesgo la democracia” y cuestionó la falta de acciones inmediatas del Ejecutivo.

“Lo urgente es que el presidente deba declarar el estado de excepción, debe apegarse a la Constitución”, manifestó Vargas, señalando que ya existen víctimas fatales producto de los conflictos y la imposibilidad de atención oportuna en algunos sectores afectados por los bloqueos.

Asimismo, sostuvo que detrás de las movilizaciones existirían grupos organizados y financiados.

“Son grupos corporativos que están financiados y hay que investigar quienes son los financiadores”, declaró, pidiendo a la Policía y a la Justicia investigar quiénes serían los ideólogos de lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.

Vargas también calificó a los movilizados como “terroristas” y aseguró que existen sectores que “no quieren vivir en democracia” y que pretenden retornar al poder “por la fuerza y no por la vía democrática”.

Finalmente, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país y reiteró que el Gobierno debe actuar “de forma inmediata”, siempre en el marco de la Constitución Política del Estado.

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