“Fue docente de la UAGRM”: Reinerio Vargas recuerda el legado del ingeniero Percy

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, llegó hasta la Basílica Menor de San Lorenzo para dar el último adiós al ingeniero Percy Fernández, quien fue docente de la carrera de Ingeniería Civil en sus inicios.

Durante su intervención, Vargas recordó que Fernández formó parte del cuerpo docente de la UAGRM y que, desde su llegada a Santa Cruz, “lo único que hizo fue amar a su pueblo y darle alma, vida y corazón”.

“Él fue docente al inicio de la carrera de Ingeniería Civil y, desde que llegó a Santa Cruz, fruto de su esfuerzo y de su familia, lo único que hizo fue amar a su pueblo”, expresó el rector.

Su legado en obras y servicio público

Vargas también destacó la trayectoria de Fernández como parte del Comité de Obras Públicas, presidente del Comité Pro Santa Cruz y alcalde de la ciudad, señalando que “siempre será recordado” por su trabajo en salud y educación, a través de la construcción de módulos escolares y hospitales.

“Lo único que podemos decirle es gracias, don Percy Fernández. El pueblo está eternamente agradecido. Ha dejado la vara muy alta y debería ser emulado por las próximas autoridades”, manifestó.

