Fotogalería: Los momentos más emotivos en la despedida de Percy Fernández

Familiares, autoridades y ciudadanos participaron en el último adiós al exalcalde cruceño, recordado por su cercanía y por las obras que marcaron a Santa Cruz de la Sierra.
03/09/2025 18:16
Escuchar esta nota
Una multitud se dio cita para acompañar al exalcalde cruceño Percy Fernández Áñez hasta su última morada. Entre llanto y pesar, familiares, amigos, autoridades y personalidades políticas se despidieron del ‘alcalduli’, recordado por muchos como el alcalde más representativo de Santa Cruz.
Estas son algunas de las imágenes más conmovedoras de la jornada:
Familiares, amigos, autoridades y la población asistieron a la misa de cuerpo presente presidida por el arzobispo Sergio Gualberti.
Con lágrimas y un dolor inmenso, los vecinos y vecinas pudieron acercarse al féretro para despedirse.
Reinerio Vargas Banegas, rector de la Universidad Gabriel René Moreno estuvo presente para despedir a su amigo.
Las personas elevaron una oración por el alma del alcalde más querido de Santa Cruz.
Urbanista y constructor, la figura del alcalde Percy Fernández junto a su tractor amarillo inmortalizó al ingeniero.
Gendarmes hicieron guardia y brindaron sus respetos al exalcalde Percy Fernández.
Miles de personas llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre para acompañar el cortejo fúnebre.
Globos, flores y banderas estuvieron presentes durante el recorrido al Cementerio General.
En su última morada, el Cementerio General, las personas lloraron y le dieron el adiós.
Santa Cruz siempre recordará el gran legado que dejó “Percy el constructor”, Fernández marcó un antes y un después en la transformación urbana cruceña.
