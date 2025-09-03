TEMAS DE HOY:
Scz despide a percy

Fotogalería: Los momentos más emotivos en la despedida de Percy Fernández

Familiares, autoridades y ciudadanos participaron en el último adiós al exalcalde cruceño, recordado por su cercanía y por las obras que marcaron a Santa Cruz de la Sierra.

Naira Menacho

03/09/2025 18:16

Foto: APG.
Santa Cruz

Una multitud se dio cita para acompañar al exalcalde cruceño Percy Fernández Áñez hasta su última morada. Entre llanto y pesar, familiares, amigos, autoridades y personalidades políticas se despidieron del ‘alcalduli’, recordado por muchos como el alcalde más representativo de Santa Cruz.

Estas son algunas de las imágenes más conmovedoras de la jornada:

Familiares, amigos, autoridades y la población asistieron a la misa de cuerpo presente presidida por el arzobispo Sergio Gualberti.

Con lágrimas y un dolor inmenso, los vecinos y vecinas pudieron acercarse al féretro para despedirse. 

​​​​​​Reinerio Vargas Banegas, rector de la Universidad Gabriel René Moreno estuvo presente para despedir a su amigo. 

Las personas elevaron una oración por el alma del alcalde más querido de Santa Cruz. 

Urbanista y constructor, la figura del alcalde Percy Fernández junto a su tractor amarillo inmortalizó al ingeniero.

Gendarmes hicieron guardia y brindaron sus respetos al exalcalde Percy Fernández.

Miles de personas llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre para acompañar el cortejo fúnebre. 

Globos, flores y banderas estuvieron presentes durante el recorrido al Cementerio General.

En su última morada, el Cementerio General, las personas lloraron y le dieron el adiós. 

Santa Cruz siempre recordará el gran legado que dejó “Percy el constructor”, Fernández marcó un antes y un después en la transformación urbana cruceña.

 

 

 

 

 

 

