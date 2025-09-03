Monseñor Gualberti: “Acompañamos a nuestro hermano Percy Fernández en su última despedida de esta tierra”

Con profundo respeto y emotividad, la Iglesia cruceña despide este miércoles al exalcalde Percy Fernández en la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo Mártir. La misa de cuerpo presente es encabezada por el monseñor Sergio Alfredo Gualberti, quien expresó la cercanía espiritual de la Iglesia hacia quienes dejan esta vida terrenal.

“El señor Jesús esta tarde nos llama a acompañar a nuestro querido hermano Percy Fernández, en su última despedida de esta tierra. Es un sentimiento muy profundo en nuestra iglesia, fe cristiana, el acompañar a nuestros hermanos que dejan esta tierra para encontrar la vida nueva”, manifestó Gualberti ante los asistentes.

Desde el mediodía, la Catedral recibió a diferentes figuras políticas, representantes del sector privado y vecinos de diversos barrios, quienes se sumaron al homenaje del que fuera una de las autoridades más emblemáticas de la capital cruceña.

La ceremonia reflejó no solo la dimensión política de Fernández, sino también su influencia en la vida comunitaria, recordado por muchos por su cercanía con la ciudadanía y su labor en la ciudad. El mensaje de Monseñor Gualberti destacó la importancia de la fe y la fraternidad en estos momentos de despedida.

“En este momento Percy, está aquí delante de nosotros, un hombre de bien, fiel, justo, que ahora encuentra en Dios el juicio y sobre todo el cumplimiento de su vida y que espera estar para siempre en las manos de Dios”, dijo.

Finalmente, monseñor concluyó la ceremonia con un llamado a la oración: “Supliquemos por la vida eterna de nuestro hermano Percy a Dios padre”.

