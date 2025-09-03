En Santa Cruz de la Sierra, los homenajes no siempre llegan en mármol o bronce. Esta vez, el recuerdo del exalcalde Percy Fernández tomó forma en madera de cuchi, gracias a la creatividad y el buen humor de un vecino. Armando Vargas, de 61 años, sorprendió a la ciudad al tallar un mojón con la cara del carismático exalcalde, a quien definió como “un tipazo” y “el mejor alcalde de la historia cruceña”.

Vargas, dueño de una pizzería llamada El Mojón, contó que la idea nació como una afición y un homenaje sincero. “No soy artista, lo hago de hobby. Desde chico me gustaba tallar, hacer mis propios juguetes. Este mojón lo hice porque Percy se lo merecía”, explicó. El trabajo le tomó varias semanas y más de un intento: “Me costó hacerle la sonrisa, es difícil de copiar. Pero lo logré y ahí está, para que la gente lo recuerde”.

El tallado incluso lleva inscrita la frase “cara de dengue”, una de las expresiones más recordadas de Fernández, que todavía arranca carcajadas entre los cruceños.

“Creo que esa palabra ya es parte de nuestra cultura, como tantas frases que decía Percy”, agregó Vargas entre risas.

Más allá de la broma, el homenaje encierra un profundo cariño. “Me hubiera gustado entregárselo en vida. Para mí siempre será el mejor alcalde, seis veces elegido y siempre querendón con Santa Cruz”, recordó emocionado.

El escultor aficionado espera que la pieza pueda exhibirse en un espacio público como la Manzana 1 o el Cristo Redentor, sitios de encuentro emblemáticos de la ciudad. Mientras tanto, su obra ya circula en redes y medios, despertando esa mezcla de ternura y picardía que tanto caracterizó a Percy Fernández.

“Quiero que la familia reciba mis condolencias. Dios lo tenga en su gloria”, expresó Vargas, convencido de que, con humor y corazón, los cruceños también saben rendir homenaje.

