“Percy me decía que yo era su doble”: Ernesto Ferrante y su emotivo homenaje al exalcalde

El actor y comediante Ernesto Ferrante, reconocido actor de Chaplin Show y quien se destacó por dar vida, entre sus personajes, al exalcalde Percy Fernández; compartió algunos de los momentos que les tocó vivir, junto a la exautoridad.

Ferrante comenzó recordando algunas de sus expresiones, entre ellas el de evitar el calor durante sus reuniones.

“Él iba a las reuniones y se levantaba así su pantalón. ¿Por qué? Le hacía calor (…) Yo creo que a mucha gente le gusta y le ha gustado Percy por su forma de decir las cosas, por su humor. Siempre con humor se dicen cosas que a veces no se pueden decir de frente y el humor hace que eso llegue más suave, digamos”, afirmó el humorista.

Recordó que lo llamaba su doble y estuvo presente en varias de sus actuaciones, uno de los shows que la población en Santa Cruz solía disfrutar.

“Mi doble me decía ya, y se reía mucho con lo que yo hacía. Fui unas dos o tres veces a buscarlo a su oficina por un tema que necesitaba hablar con él. Se alegraba de verme porque él estaba trabajando. Nos pusimos a charlar y entraba la gente ahí al despacho, como a decir, apúrate, digamos”, relató Ferrante.

Manifestó que el exalcalde le tenía mucho cariño al show que lo interpretaba, y que siempre será recordado.

“Quería mucho Chaplin porque él decía que nosotros hacíamos un trabajo muy lindo en Santa Cruz”, puntualizó.

A continuación, puedes recordar este segmento del programa El Mañanero, con la presencia del humorista:

Mira la programación en Red Uno Play