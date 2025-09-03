Lamine Yamal habló de su separación de la cantante Nicki Nicole ¿Qué dijo?

Tras que Lamine Yamal fuera el blanco de la polémica por la celebración de su cumpleaños número 18, ahora volvió a los medios y finalmente se refirió a la relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

El joven delantero del Barcelona indicó que está centrado en su fútbol y que le resta importancia a lo que digan los medios, a los que acusó de “inventar” noticias.

“De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal", señaló Yamal en una entrevista a Televisión Española.

Yamal dijo que resta importancia a las publicaciones que se hacen, donde se habla de las actividades que tiene fuera de la cancha.

“Me di cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo sólo escucho a mi circulo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí”, aseguró.

El delantero agradeció la confianza de sus directivos, que le brindaron apoyo en un momento en el que es noticia por su situación sentimental con la cantante Nicki Nicole.

“Estoy muy agradecido, han sido de las personas que mejor me han podido defender, con las palabras justas y exactas. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad”, afirmó.

