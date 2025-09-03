Día Nacional del Peatón y el Ciclista: Conoce las restricciones que rigen en La Paz y El Alto

El Día Nacional del Peatón y el Ciclista se desarrollará este domingo 7 de septiembre, por lo cual, en todos los departamentos se preparan diversas actividades para incentivar al deporte y cuidar el medio ambiente.

Para este fin, los municipios de La Paz y El Alto anunciaron una serie de medidas restrictivas y actividades que tienen el objetivo de liberar las calles para que la población pueda disfrutar de una jornada libre de contaminación vehicular.

En la ciudad de La Paz, el secretario municipal de Transporte, Erik Millares, informó que el tránsito de motorizados estará prohibido desde las Hrs. 08:00 hasta las 18:00. Las solicitudes para permisos de circulación deberán presentarse hasta este miércoles.

El expendio de bebidas alcohólicas estará prohibido desde las Hrs. 00:00 del domingo y los controles serán realizados de manera conjunta con la Policía Boliviana.

En la ciudad de El Alto, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rossember Carrasco, indicó que únicamente se otorgarán licencias de circulación en casos excepcionales, como pacientes que deban asistir a tratamientos de diálisis o personas con viajes internacionales programados desde el aeropuerto.

“Vamos a emitir los certificados para que puedan circular ese día, pero será muy restringido, solo para quienes tengan motivos de salud o viajes al exterior”, aclaró Carrasco.

Ambas alcaldías coordinarán con la Policía Boliviana, Tránsito, la Guardia Municipal y personal administrativo para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular.

Además, se indicó que los vehículos que circulen sin autorización serán retenidos durante ocho horas y sus propietarios deberán pagar una multa equivalente a 100 UFVs.

Con información de ABI.

