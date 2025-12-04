Tensión y enfrentamientos se registraron este jueves en varios mercados de Santa Cruz debido a la división entre comerciantes de menudos, luego de que un sector decidiera acatar un paro indefinido en protesta por el incremento del precio del producto, mientras otros optaron por continuar con la venta.

Los incidentes ocurrieron en centros de abastecimiento como el Mercado Estación Argentina, en la zona Tres Pasos al Frente, además de un mercado en la Villa Primero de Mayo, el Mercado Mutualista y Los Pozos, donde se reportaron cruces de palabras, empujones y amagues de peleas entre comerciantes.

Intentos de decomiso y acusaciones de amedrentamiento

En videos difundidos por los propios comerciantes, se observa cómo un grupo intenta quitar los menudos a quienes decidieron vender pese al paro.

“Ayer ya se dijo que no se iba a vender, él ya sabía”, se escucha reclamar a una vendedora mientras se registra el momento en que otro grupo intenta intervenir en los puestos activos.

Otra comerciante increpó a quienes intentaban decomisar:

“¿Qué les pasa a ustedes?, ¿por qué vienen a amedrentar aquí a los socios? Aquí es un mercado privado”, manifestó.

La respuesta del otro grupo fue inmediata: “Aunque sea privado, todos están acatando el paro”.

En algunos mercados, los enfrentamientos llegaron a tal punto que carniceros “casi agarran cuchillos”, según denuncias de las vendedoras del Estación Argentina, para evitar que retiren el producto de los puestos que seguían vendiendo.

El detonante: el incremento del precio del menudo

La protesta surgió luego de que la presidenta de la Asociación de Participación y Control Social de Santa Cruz (Acovicruz), Fernanda Sejas, expresara su preocupación por el incremento “desmedido” del precio del menudo en los mataderos y entre intermediarios.

¿Según los comerciantes, el precio del menudo de res subió más del 70% en menos de un año.

Año pasado: Bs 275

Actualidad: entre Bs 750 y Bs 800

Los vendedores movilizados exigen que mataderos e intermediarios reduzcan los precios, asegurando que la cadena de comercialización se volvió insostenible.

Amenaza de decomisos a quienes no acaten el paro

Los comerciantes que impulsan la medida afirmaron que el paro es de tres días, aunque algunos anunciaron que podría extenderse.

Aseguraron que todo comerciante que no acate el paro será sancionado con el decomiso de su mercadería, en un intento por presionar a los mataderos para que bajen los costos.

En Los Pozos, un grupo llegó exclusivamente para verificar el cumplimiento del paro, lo que generó nuevas discusiones entre vendedores que afirmaron no haber sido informados de la medida.

Un conflicto que escala

Mientras los mercados continúan operando de manera irregular, la tensión entre comerciantes sigue escalando.

Las autoridades municipales aún no han intervenido, pero los comerciantes piden mediación para evitar que la situación derive en hechos más graves.

