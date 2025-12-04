Estos son los centros de empadronamiento habilitados en La Paz y El Alto

El Tribunal Supremo Electoral habilitó megacentros y sedes en La Paz y El Alto para el empadronamiento biométrico masivo. Conozca las direcciones de los centros habilitados.
04/12/2025 11:05
Escuchar esta nota
Desde este jueves 4 de noviembre de 2025, la población de La Paz y El Alto puede acudir a los centros de empadronamiento habilitados para actualizar su inscripción electoral. La medida busca garantizar la participación ciudadana en las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deben empadronarse: Todas las personas que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026, quienes nunca se hayan inscrito en el registro biométrico y aquellos que cambiaron de domicilio, municipio o ciudad.
Los megacentros habilitados en La Paz son:
En El Alto, los centros habilitados son:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30