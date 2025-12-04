Estos son los centros de empadronamiento habilitados en La Paz y El Alto

Desde este jueves 4 de noviembre de 2025, la población de La Paz y El Alto puede acudir a los centros de empadronamiento habilitados para actualizar su inscripción electoral. La medida busca garantizar la participación ciudadana en las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deben empadronarse: Todas las personas que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026, quienes nunca se hayan inscrito en el registro biométrico y aquellos que cambiaron de domicilio, municipio o ciudad.

Los megacentros habilitados en La Paz son:

Megacenter (Irpavi): C/1 de Irpavi.

Salón de Oro (San Sebastián): Av. Perú, Terminal Interdepartamental.

Salón Príncipe de Paz (Tembladerani): Av. Landaeta esquina José Saravia N°1801.

Ex Farmacia (Villa Copacabana): Av. Tito Yupanqui N°1348, lado CEA San Antonio.

Salón de Eventos Vico (El Tejar): Av. Kollasuyo frente al Banco FIE.

Serecí (Zona Central): Av. 16 de Julio N°23, frente a la Plaza Venezuela.

Coliseo Julio Borrelli (Zona Central): Cañada Strongerst y México.

En El Alto, los centros habilitados son:

Zona Amigos del Chaco (Radio San Gabriel): Entre Av. Bolivia y Av. Circunvalación.

Villa Bolívar "D" (Terminal Metropolitana): Av. Ladislao Cabrera, zona Villa Bolívar "D".

Río Seco (Multicine El Alto): Puente Río Seco, entre Av. Costanera y Av. 14 de Septiembre.

San Roque: Distrito 7, zona San Roque, lado al Banco Unión.

Ciudad Satélite (Sede Social Plan 561): Av. Satélite, Plaza 10 de Noviembre.

Villa Dolores (Galería Central): Zona Villa Dolores, Distrito 1, sobre la Av. Antofagasta (Plaza Juana Azurduy).

Villa Bolívar "B" (Salón de Eventos Reyna Medellín): Entre la Av. Oleoducto y Av. Ladislao Cabrera (Cruce Villa Adela).

