Alcalde de Colcapirhua denuncia agresiones tras 7 días de bloqueo

Colcapirhua enfrenta una grave crisis sanitaria y de seguridad tras siete días de bloqueo al relleno sanitario. El alcalde Nelson Gallinate denunció que el conflicto ha escalado a un nivel de violencia preocupante, con funcionarios heridos, vehículos municipales destrozados y grupos externos que interrumpen el servicio de recolección de basura.

En diálogo con Red Uno, Gallinate afirmó que los bloqueos no provienen de la comunidad local, sino de vecinos de otro municipio, y que estas acciones afectan directamente a escuelas, hospitales y vecinos:

“Es lamentable que vecinos de otro municipio bloqueen, afectando la salud de colegios, hospitales y de los vecinos. Colcapirhua tiene una acción popular que prohíbe claramente los bloqueos, pero no se cumple”, señaló.

El alcalde denunció además que los responsables serían dirigentes de Cotapachi, en particular Lucio Padilla, quienes habrían contratado grupos de choque, actuando encapuchados y con violencia física contra los funcionarios municipales: “Tenemos fotos y pruebas de cómo funcionarios fueron bloqueados y agredidos. Hemos presentado acciones penales contra Lucio Padilla y el alcalde de Quillacollo por uso indebido de bienes del Estado y por la violencia ejercida contra nuestros trabajadores”, dijo Gallinate.

Sobre los funcionarios heridos, Gallinate confirmó que algunos sufrieron golpes en la cara, heridas sangrantes y torturas con palos y cadenas, mientras que otros permanecen retenidos en la zona alta de Cotapachi, esperando rescate policial.

El alcalde denunció también la inacción de la Policía, que hasta el momento ha enviado muy pocos efectivos al lugar, lo que dificulta el control de la violencia: “He solicitado al comandante general de la Policía que actúe de inmediato y cumpla con la acción dictada por la sala constitucional. La seguridad y la salud pública están en riesgo”, afirmó.

Gallinate calificó el bloqueo como un acto de revanchismo político y económico, vinculado a disputas con empresas y consorcios de la región, y enfatizó que no existe un pedido social legítimo que justifique la paralización del botadero.

El alcalde reiteró que el municipio de Colcapirhua respalda plenamente a los funcionarios agredidos y continuará exigiendo la intervención de la Policía y de las autoridades judiciales para restaurar el orden y proteger la salud pública, mientras la basura sigue acumulándose en calles, mercados, colegios y hospitales.

“No es justo que un sindicato agrario o un dirigente afecte a dos poblaciones y ponga en riesgo la salud de toda la comunidad”, concluyó Gallinate.

El conflicto en Cotapachi sigue siendo tenso y sin solución a la vista, con denuncias de violencia, retención de personas y riesgo sanitario creciente. Las autoridades anuncian acciones legales y policiales urgentes para atender la situación.

