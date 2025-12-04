Detención preventiva y caso en reserva: Lurwyn Ledezma es enviado al penal de San Antonio

Bajo un fuerte resguardo policial y en medio de gran expectativa, un juez determinó la detención preventiva del abogado Lurwyn Ledezma, acusado de violación agravada. La audiencia cautelar, que se extendió por más de cinco horas, concluyó con la decisión de enviarlo al penal de San Antonio por un plazo indefinido, mientras que el proceso fue declarado en absoluta reserva.

Más temprano, el abogado de la parte acusadora, Hugo Iriarte, reveló que, según la denuncia, Ledezma habría contratado los servicios de una proxeneta para acceder sexualmente a dos menores de 14 años, a cambio de dinero.

A su ingreso a la audiencia, Ledezma se limitó a gritar: “¡Soy inocente!”, única declaración pública del acusado, cuyo nombre tomó relevancia nacional semanas atrás tras denunciar al juez Wilber Cruz por presuntos hechos de corrupción. Cruz fue posteriormente asesinado en plena vía pública, un crimen que destapó una ola de señalamientos y acusaciones.

En ese contexto, Ledezma también mencionó públicamente a supuestos autores intelectuales del asesinato del juez. Uno de ellos, Remberto López, murió once días después de ser trasladado desde la cárcel de San Pablo a Palmasola. Antes de su traslado, López grabó un video en el que responsabilizó a Ledezma por lo que pudiera ocurrirle.

Sobre la determinación judicial, el abogado Iriarte manifestó: “El caso está en reserva. Solo puedo informar que la jueza ha determinado la detención preventiva por plazo indefinido en San Antonio. Se han valorado todas las pruebas que correspondían”.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Décimo de Protección a las Mujeres de Cochabamba, donde incluso algunas personas que apoyaban a Ledezma se hicieron presentes.

Mira la programación en Red Uno Play