El último equipo de la noche —y encargado de cerrar el impresionante versus— fue el de Rodrigo Giménez y la academia de baile Fire Steps, quienes contaron con la presencia especial de Joyce Prado, su gran amor. Juntos interpretaron “Qué Más Pues?”, de J Balvin y María Becerra, en una presentación que encantó al público desde el primer segundo.

La puesta en escena brilló por la conexión entre los protagonistas y por la fuerza del cuerpo de baile, detalles que los jueces no pasaron por alto.

Para Tito Larenti, la academia tuvo una noche espectacular, aunque la dupla principal mostró cierto nerviosismo que evitó el “knockout”.

“Me pareció fabuloso lo que hizo la academia. Reaparecieron después de varias galas; manejan muy bien el género y usaron todo el escenario. Rodrigo y Joyce hicieron un buen trabajo, pero faltó un poco más de seguridad”, señaló.

A su turno, Gabriela Zegarra quedó encantada con la energía del equipo:

“Voy a destacar a los bailarines, estuvieron espectaculares. Me emocioné, me dieron ganas de bailar. Sí hubo nerviosismo, pero Joyce supo seguir el ritmo. A mí me encantó la presentación”.

Para Rodrigo Massa, fue una noche redonda para el equipo, sobre todo por la química de la pareja:

“Fue una muy buena noche para ustedes. Sentí admiración y ternura, además de una complicidad hermosa. Fue una excelente decisión”.

Finalmente, Elka Meyer celebró la precisión de los bailarines, aunque también reconoció los nervios en escena:

“Tienen una corporalidad completa. Usaron pasos difíciles y salieron prolijos, coordinados. La pareja me gustó muchísimo. Son un muy buen equipo”.

Al despedirse, Rodrigo y Joyce agradecieron al jurado y confesaron que sí sintieron nervios al inicio, pero trabajaron intensamente para ofrecer una presentación impecable.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play