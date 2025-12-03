Un dramático y complejo operativo de rescate mantuvo en vilo a todo un condado la madrugada del lunes, luego de que un tráiler de 18 ruedas quedara colgando a más de 40 metros de altura sobre un puente, tras deslizarse en una carretera cubierta de nieve.

El incidente fue reportado entre las 5:00 y 6:25 a.m., cuando el conductor perdió el control del camión de carga comercial. La pesada unidad terminó con la cabina suspendida al borde del puente, sostenida únicamente por el peso de la mercancía. Automovilistas que transitaban por la zona grabaron imágenes que rápidamente se viralizaron, mostrando el vehículo balanceándose peligrosamente sobre el vacío.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades activaron un amplio operativo que involucró a múltiples equipos de emergencia. Los rescatistas implementaron un sistema de tres cuerdas, apoyado en dos grúas de gran tonelaje: una anclada al puente y otra destinada a estabilizar el tráiler y evitar que se precipitara.

El bombero voluntario Westley Quinn, del Departamento de Bomberos de Hurricane, fue seleccionado para descender por el costado del puente en una maniobra de rescate vertical de alto riesgo. Tras llegar a la cabina suspendida, Quinn logró asegurar al conductor mediante un arnés especial para su extracción.

Casi cinco horas después del primer reporte, y tras una operación descrita por las autoridades como “técnica y extremadamente delicada”, el conductor fue izado de forma segura hasta el puente. Milagrosamente, no presentó lesiones.

Una vez retirado el vehículo y evaluada la infraestructura, la circulación en la interestatal fue restablecida. Las autoridades confirmaron que el puente no sufrió daños estructurales importantes.

El rescate, considerado uno de los más complejos de la zona en los últimos años, destacó por la coordinación entre equipos y el arrojo del personal que arriesgó su vida para evitar una tragedia.

A continuación, el video:

