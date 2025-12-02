Menor quema el rostro de otra adolescente con una escoba tras discusión en plena vía pública

Una adolescente de 13 años sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y las fosas nasales luego de ser atacada con una escoba encendida durante una discusión en la vía pública del barrio El Dique, en Ensenada. La agresora, también de 13 años, es vecina de la víctima.

El episodio ocurrió cuando una de las menores estaba quemando hojas en la calle y la otra se acercó para pedirle que dejara de hacerlo. Según testigos del lugar, el intercambio de palabras escaló rápidamente y derivó en una pelea a gritos. En medio del conflicto, la joven que manipulaba el fuego utilizó una escoba prendida para agredir a la otra adolescente en el rostro.

La herida fue trasladada de inmediato por un vecino al Hospital Gutiérrez, donde el médico de guardia constató quemaduras en la cara, el labio, el cuello y en las fosas nasales. Tras las primeras curaciones, se determinó su derivación a un centro de salud de mayor complejidad para continuar con la atención especializada.

La madre de la víctima denunció ante la policía que el conflicto surgió a raíz de que la agresora había encendido fuego para quemar basura frente a su vivienda, lo que generó el reclamo inicial.

Las autoridades policiales iniciaron actuaciones de oficio y dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de turno y al Servicio Local de Ensenada, que ya trabajan en la evaluación de la situación familiar y del contexto en el que se produjo el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play