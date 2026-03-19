El hallazgo del cadáver del estudiante estadounidense James "Jimmy" Gracey, de 20 años, ha sacudido la ciudad de Barcelona tras varios días de angustiante búsqueda. El joven, que se encontraba en España celebrando las vacaciones de "Spring Break", fue localizado sin vida la tarde de este jueves por buzos de la policía catalana a unos 12 pies de profundidad en el sector del Puerto Olímpico.

La investigación ha tomado un rumbo complejo debido a los hallazgos previos que precedieron la aparición del cuerpo. Los Mossos d'Esquadra lograron recuperar el teléfono celular de Gracey, el cual se encontraba en manos de un delincuente de la zona, mientras que su billetera fue hallada días antes flotando a la deriva en las aguas de la Barceloneta. Estos elementos, sumados a las imágenes de las cámaras de seguridad, han permitido a los investigadores reconstruir las últimas horas del joven.

Cartel que alerta de la desaparición de Jimmy Gracey, junto a la discoteca Shoko, donde fue visto por última vez. Foto: ABC/E. B.

James Gracey fue visto por última vez la madrugada del martes al salir de la discoteca Shoko, un concurrido local de ocio nocturno frente a la playa de Somorrostro. Tras separarse de su grupo de amigos cerca de las 3:00 a.m., el estudiante no regresó al departamento de alquiler donde se hospedaba, lo que activó una alerta internacional que involucró a la Universidad de Alabama y a cadenas de noticias en Estados Unidos.

A pesar del hallazgo del dispositivo móvil en poder de un tercero, la hipótesis principal de las autoridades españolas apunta a una caída accidental al mar. Los investigadores sostienen que el joven habría caído al agua de forma fortuita poco después de abandonar el local nocturno. No obstante, las unidades de la policía científica y el equipo de investigación del Eixample continúan trabajando para descartar cualquier otra posibilidad y determinar con exactitud la causa del fallecimiento.

El impacto de la noticia ha llegado hasta Illinois, de donde era originario, y Alabama, donde destacaba como estudiante de honor en contabilidad y líder de su fraternidad. Su familia, que viajó a España para encabezar las labores de búsqueda junto a la comunidad de extranjeros en Barcelona, lamenta hoy la pérdida de quien describieron como un hijo responsable y dedicado.

Con información de ABC, CNN, El Mundo y Univision.

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