La investigación por la muerte de tres personas en un domicilio del municipio de El Torno dio un giro en las últimas horas, luego de que los exámenes forenses detectaran posibles indicios de violencia. El caso, que inicialmente fue atribuido a una explosión, ahora es tratado como un hecho sospechoso por el Ministerio Público.

Desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Guardia, se confirmó que al menos dos personas fueron aprehendidas y prestaron su declaración informativa durante el fin de semana.

Entre ellas se encuentra el conductor que habría trasladado a las víctimas, además de una mujer en calidad de testigo.

El reporte preliminar señalaba que las tres personas fallecieron calcinadas tras una supuesta explosión dentro de una habitación. Sin embargo, los resultados del examen médico forense abrieron nuevas líneas de investigación, al evidenciar posibles hechos de violencia previos al incendio.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de El Torno, Álvaro José Cosío Palenque, informó que cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el incendio ya había sido controlado.

“Atendimos a la emergencia rápidamente; al llegar al lugar el incendio ya estaba controlado”, señaló.

La autoridad también indicó que la escena presentaba elementos que llamaron la atención de los equipos que intervinieron. “Es evidente que nos parece un poco irregular que haya tres personas en un solo cuarto”, manifestó.

En cuanto a las causas del siniestro, aclaró que su unidad no confirmó el origen del fuego y que el caso fue derivado a instancias policiales para su investigación.

“Lo que ha llegado a corroborar… era que todo se produjo a consecuencia de una descarga eléctrica, pero está en investigación”, afirmó.

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