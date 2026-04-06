Texas: Motocicleta explota al salirse de vía causando pánico a niños

Un impactante accidente quedó registrado en video en un barrio de Texas, donde una motocicleta se salió de la vía y terminó explotando a pocos metros de un grupo de niños que se encontraban en la zona.

Las imágenes muestran cómo el motorizado pierde el control y se desvía de la carretera, provocando una fuerte explosión instantes después del impacto.

En medio del caos, el motociclista logra levantarse y huir envuelto en llamas, mientras los menores reaccionan rápidamente y corren para ponerse a salvo.

El hecho generó momentos de pánico entre quienes presenciaron la escena, aunque de manera milagrosa los niños lograron salir ilesos.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del conductor ni las causas exactas del accidente.

El video se ha viralizado en redes sociales debido a la magnitud del hecho y la cercanía con los menores, reavivando la preocupación por la seguridad vial en zonas residenciales.

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