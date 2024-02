¿Llamasutra en Machu Picchu?: Tres camélidos dejan pasmados a los visitantes

Cargando...

Perú

Un turista en Machu Picchu captó un momento nada usual, captó con su celular el momento en que tres llamas realizaban un ‘ritual’ de apareamiento a plena luz del día y sin importarles que tuvieran público.

El usuario de la plataforma de TikTok @guia_daniel, capturó el preciso momento en el que este trío de animalitos saciaba sus ‘necesidades’. En un clip de 21 de segundos titulado 'El verdadero Llamasutra: Se perdió el pudor en Machu Picchu'.

En el video se puede ver a tres llamas, dos blancas y una de tonos marrones, posadas una sobre otra, mientras que a unos metros se encuentra otro auquénido totalmente despistado o quizá sorprendido por la escena que montaron sus congéneres.

Con música de la canción de 'Tusuykusun' de Damaris, este video ya tiene un total de 760 mil reproducciones, más de 100 mil 'me gusta' y casi 1500 comentarios.

"Un trío 'llamativo'", "Llamasutra", "¿A eso se refiere con la llama del amor?", "En la vida me tocó ser la cuarta llama", "Hasta ellos y yo nada", "La cuarta llama: "Hey, no grabes", "No hay respeto", fueron algunos de los comentarios.

Cargando...