¡Perdió el control! Destrozó el departamento de su novio por no darle su regalo

Mundo

Una mujer se volvió viral, pero no por una buena acción, todo lo contrario, por la polémica que armó tras no dudar en destrozar el departamento de su novio, porque no le entregó ningún regalo por el 'Día de San Valentín'.

Furiosa e iracunda por no recibir un presente inició con la destrucción de la vivienda de su pareja, en el clip de tan sólo 27 segundos aseguró que no podía creer que su ‘amado’ no le demostrara lo que siente por ella.

En las imágenes se puede ver que golpea a su pareja, mientras muestra los daños causados en el lugar, como cojines destrozados, platos rotos, la cama completamente rota, el baño desordenado, espejos manchados con maquillaje, y más cosas tiradas en el suelo.

Fue un acto desmedido de venganza que realizó la joven tras sentirse desilusionada y molesta por ver que el hombre que tanto amaba no fuera capaz de darle un pequeño obsequio, mientras que el resto de sus amigas sí lo tenían.

"La chica destroza el apartamento de su novio porque no le regaló nada el Día de San Valentín", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.