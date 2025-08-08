Este viernes a las 16:30 horas, el teniente coronel de la Policía Boliviana Eric P.S., deberá declarar ante la Unidad Anticorrupción de Santa Cruz, en calidad de investigado, por la presunta venta de una camioneta con reporte de robo en Chile.

El oficial fue interceptado por agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) mientras conducía el motorizado, de color rojo, en la carretera Bioceánica. Pese a identificarse con su credencial policial, una alerta internacional confirmó que el vehículo estaba registrado como robado en el país vecino, lo que activó un seguimiento exhaustivo.

Las pesquisas establecieron que la camioneta fue posteriormente trasladada a Santa Cruz y vendida en la localidad de Carmen Rivero Tórrez. El comprador aseguró a los investigadores que pagó 100.000 bolivianos al teniente coronel, y en presencia de los agentes, realizó una llamada telefónica al oficial para que este intentara persuadir a las autoridades de frenar el procedimiento.

El uniformado enfrenta dos procesos judiciales: uno en Diprove de Puerto Suárez por comercialización de vehículo robado, y otro en la Unidad Anticorrupción, que indaga posibles delitos vinculados al ejercicio de sus funciones.

No se descarta que la Didipi abra una investigación adicional, considerando que existe un caso paralelo relacionado con esta intervención.

