Tragedia en el Trópico de Cochabamba: Dos hermanos asesinados el mismo día en lugares distintos

Una jornada de horror vivió una familia en el Trópico de Cochabamba, donde dos hermanos fueron brutalmente asesinados el mismo día, en distintos municipios. Ambos fueron atacados con arma punzocortante, uno en Bulo Bulo (Cochabamba), donde lo hallaron muerto, y otro en Yapacaní (Santa Cruz), donde quedó herido y luego falleció en el hospital de Ivirgarzama.

El primero de los crímenes se registró en la Plaza Principal de Bulo Bulo. Allí, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Arturo Quinteros Munachi, de 44 años, dentro de un vehículo blanco. El cadáver presentaba signos de apuñalamiento. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al hospital de Ivirgarzama para la autopsia de ley.

“Se constituye a dicho barrio a objeto de realizar el levantamiento legal del cadáver (…) y se procede a su traslado al hospital para la autopsia correspondiente”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Vanderley Flores.

La tragedia no terminó ahí. Horas más tarde, los familiares comunicaron a la Policía que Donato Quinteros Munachi, hermano de Arturo, también había sido atacado con arma blanca en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz. El hombre fue internado en el hospital Inmaculada, pero no logró sobrevivir a las heridas.

“Se nos informa que en el hospital (de Ivirgarzama) se encontraba otra persona herida por arma punzocortante, quien posteriormente pierde la vida. Era el hermano del primer fallecido”, precisó Flores.

Por el momento, la Policía arrestó a Ramón F. Ch., presunto autor de uno de los homicidios. Su aprehensión fue posible gracias a las declaraciones de testigos y las grabaciones de cámaras de vigilancia. Las autoridades investigan si el sospechoso está vinculado a ambos crímenes y cuál sería el móvil de esta doble tragedia familiar.

