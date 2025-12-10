Detención preventiva para dos acusados de abuso a una menor en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó este martes que se dictó detención preventiva para dos personas investigadas por un grave caso de agresión sexual contra una adolescente de 14 años.

Según el reporte del Ministerio Público, uno de los acusados sería el padre de la víctima, y el otro, un adulto mayor. Ambos fueron imputados por el delito de violación a Niño, Niña, Adolescente con agravante.

“Se solicitó la detención preventiva por el tiempo de dos meses, tanto para el padre como para la persona adulta mayor, a fin de avanzar con las investigaciones”, explicó el fiscal Morales.

El caso se conoció tras una denuncia presentada por la madre de la menor. La adolescente ya recibe atención médica y psicológica especializada, y las autoridades señalaron que se garantizará su protección integral.

La Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. El caso ha generado preocupación en la población local y llamados a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia.

