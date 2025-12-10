TEMAS DE HOY:
Menor retenidos Chi Hyun Chung accidente vehicular

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Detención preventiva para dos acusados de abuso a una menor en Oruro

El Ministerio Público confirmó la aprehensión e imputación de dos hombres, uno de ellos familiar directo de la víctima, por un grave delito cometido en Oruro. Ambos cumplirán detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Red Uno de Bolivia

09/12/2025 22:09

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó este martes que se dictó detención preventiva para dos personas investigadas por un grave caso de agresión sexual contra una adolescente de 14 años.

Según el reporte del Ministerio Público, uno de los acusados sería el padre de la víctima, y el otro, un adulto mayor. Ambos fueron imputados por el delito de violación a Niño, Niña, Adolescente con agravante.

“Se solicitó la detención preventiva por el tiempo de dos meses, tanto para el padre como para la persona adulta mayor, a fin de avanzar con las investigaciones”, explicó el fiscal Morales.

El caso se conoció tras una denuncia presentada por la madre de la menor. La adolescente ya recibe atención médica y psicológica especializada, y las autoridades señalaron que se garantizará su protección integral.

La Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. El caso ha generado preocupación en la población local y llamados a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD