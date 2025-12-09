VIDEO: Maestra llora desconsoladamente al despedir a sus alumnos de la promoción de primaria

Un emotivo momento se vivió durante el acto de promoción de primaria en la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde una maestra no pudo contener el llanto al despedirse de sus estudiantes, escena que fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a la profesora sujetando unas cintas sostenidas por sus alumnos, mientras les dedica sentidas palabras de despedida antes de romper en llanto ante la mirada de los niños y padres de familia presentes.

“Llegó el momento de soltarlos, los voy a extrañar. No olviden que los quiero mucho, a toditos. Nunca tuve preferencias con nadie y ustedes lo saben, toditos fueron iguales para mí. Les hablé y les preparé, les deseo lo mejor, que sean los mejores y háganme quedar bien. Si me necesitan, estaré aquí y tienen mi número. Los amo demasiado, pequeños”, expresó la docente visiblemente conmovida.

Los estudiantes también se mostraron emocionados por las palabras de su maestra y varios de ellos no pudieron contener las lágrimas. Padres de familia acompañaron el cierre del año escolar, destacando el cariño y la dedicación de la docente hacia sus alumnos.

El video generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios resaltaron el compromiso de los maestros y la importancia del vínculo que se forma entre docentes y estudiantes a lo largo de los años.

