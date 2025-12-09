VIDEO: Padres sorprenden a su hija con un auto cero kilómetros por su graduación como policía

Una emotiva escena se registró en Bolivia luego de que unos padres sorprendieran a su hija, recién graduada de la Policía Boliviana, al regalarle un vehículo cero kilómetros y una suma de dinero como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

El hecho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra el momento en que la joven recibe las llaves del motorizado entre emoción y abrazos, mientras familiares y amigos celebraban su logro académico y profesional.

La acción fue destacada por usuarios que resaltaron el apoyo familiar y el valor de la educación. La joven también recibió mucho dinero de regalo por parte de sus invitados.

El video generó cientos de reacciones positivas, donde muchos destacaron el sacrificio de los padres y el mérito de la nueva uniformada, convirtiéndose en un símbolo de orgullo y motivación para otros jóvenes del país.

