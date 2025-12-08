A punto de cumplirse seis meses de impunidad tras el espeluznante asesinato de la popular influencer Valeria Márquez, la investigación toma un giro escalofriante y dramático: las sospechas giran hacia el corazón de su propia familia.

Una fuente clave, cercana al entorno de la víctima, destapó la identidad del presunto autor intelectual del mediático crimen: Armando, el tío y socio de Valeria, quien también vivía con ella. La revelación, que sacudió a la opinión pública, apunta directamente a la persona que supuestamente la ayudó a construir su imperio de belleza, según informa El Heraldo de México.

Los días extraños: Vacío en la escena y fuga repentina

La explosiva información fue difundida por el periodista Javier Ceriani en su programa de YouTube, a través de una entrevista con una mujer identificada como "Ana" —con voz y rostro alterados por seguridad—, quien reveló las graves sospechas que tiene la familia paterna de la influencer:

"Casualmente, ese día no estaba ni el tío ni el novio", aseguró la informante, refiriéndose al momento exacto en que Valeria fue brutalmente asesinada en su salón de belleza (un hecho que se transmitió en vivo por TikTok).

Valeria Márquez. Foto: IG: v___marquez

Lo que elevó las alarmas familiares al grado de acusación fue la inexplicable reacción de Armando después de la tragedia:

Ausencia sospechosa: El día del homicidio, tanto Armando como el novio de Valeria se ausentaron de su lugar de trabajo, algo totalmente inusual.

Viaje inmediato: A solo uno o dos días de la masacre, el tío y socio de Valeria y su pareja se marcharon abruptamente de viaje.

Según la fuente, la propia tía de Valeria llegó a una conclusión aterradora: "Para ella, el tío estuvo involucrado en eso."

La investigación cuesta arriba: Silencio y resistencia

Mientras la familia desgarra su círculo íntimo, la Fiscalía del Estado de Jalisco lucha contra obstáculos. A pesar de la gravedad del señalamiento contra Armando (quien ayudó a Valeria a montar el salón), las autoridades no han confirmado que lo consideren formalmente un sospechoso.

El Fiscal General, Salvador González de los Santos, ha reconocido públicamente que el avance del caso se ha estancado debido a la "resistencia de algunas personas clave para declarar".

A casi seis meses del brutal asesinato que impactó al mundo de las redes sociales, no hay un solo detenido.

Mira la programación en Red Uno Play