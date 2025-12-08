TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento en Colcapirhua colcapirhua

27ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en Yungas: sube a ocho la cifra de fallecidos tras el embarrancamiento de un minibús

Un minibús cayó entre 150 y 200 metros en la zona del Velo de la Novia y dejó ocho fallecidos, entre ellos una niña de tres años, además de seis heridos. Las lluvias y el mal estado del camino habrían provocado el accidente.

Silvia Sanchez

08/12/2025 16:31

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La cifra de fallecidos por el trágico accidente registrado en la carretera a los Yungas subió a ocho, mientras que seis personas resultaron heridas, según informó el Comando Departamental de la Policía de La Paz. El minibús, que transportaba pasajeros y coca, se embarrancó en la zona del Velo de la Novia.

“Lastimosamente es el embarrancamiento de un minibús, aproximadamente 150 a 200 metros. En total suman ocho personas fallecidas y seis heridas. Entre los fallecidos tenemos a una menor de tres años”, reportó el comandante de Bomberos Antofagasta, Pavel Tovar.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor perdió el control debido al mal estado del camino, afectado por las lluvias y la neblina que reducía la visibilidad.

“Según lo que indican, había llovido, la vía estaba muy resbalosa y también había mucha neblina”, explicó Tovar.

 

Bomberos y comunarios trabajaron durante varias horas para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Entre los heridos, dos se encuentran en estado grave.

En redes sociales circula la información de que el conductor sería oriundo de la comunidad de Quinuni, extremo que aún está en verificación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD