Tragedia en Yungas: sube a ocho la cifra de fallecidos tras el embarrancamiento de un minibús

La cifra de fallecidos por el trágico accidente registrado en la carretera a los Yungas subió a ocho, mientras que seis personas resultaron heridas, según informó el Comando Departamental de la Policía de La Paz. El minibús, que transportaba pasajeros y coca, se embarrancó en la zona del Velo de la Novia.

“Lastimosamente es el embarrancamiento de un minibús, aproximadamente 150 a 200 metros. En total suman ocho personas fallecidas y seis heridas. Entre los fallecidos tenemos a una menor de tres años”, reportó el comandante de Bomberos Antofagasta, Pavel Tovar.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor perdió el control debido al mal estado del camino, afectado por las lluvias y la neblina que reducía la visibilidad.

“Según lo que indican, había llovido, la vía estaba muy resbalosa y también había mucha neblina”, explicó Tovar.

Bomberos y comunarios trabajaron durante varias horas para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Entre los heridos, dos se encuentran en estado grave.

En redes sociales circula la información de que el conductor sería oriundo de la comunidad de Quinuni, extremo que aún está en verificación.

