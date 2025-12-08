Tragedia en Colcapirhua: identifican a los dos fallecidos en enfrentamiento por el botadero

Dos personas murieron y al menos once resultaron heridas este lunes en un enfrentamiento ocurrido en el ingreso al botadero de Colcapirhua, en la zona de Cotapachi, Cochabamba.

Las víctimas fueron identificadas por la Defensoría del Pueblo como Mario Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47), ambos pobladores que participaban en el bloqueo del ingreso al botadero. Entre los heridos se encuentran otros dos comunarios y una pareja de policías.

El director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio César Orozco, confirmó que las dos personas fallecieron por heridas de arma de fuego en el tórax. “Desde las 8:45 se han atendido heridos procedentes del enfrentamiento en Cotapachi; lamentablemente dos llegaron sin signos vitales y tenemos cuatro heridos de consideración”, detalló.

La Defensoría del Pueblo pidió a la población y a las fuerzas del orden mantener la calma y canalizar las demandas mediante el diálogo, evitando toda confrontación.

Mira la programación en Red Uno Play