Crece el conflicto en Colcapirhua: dos policías retenidos y heridos en medio del bloqueo al botadero

Este lunes, un contingente policial llegó hasta el punto de conflicto para intentar levantar la medida. Según el reporte preliminar, los uniformados respondieron con agentes químicos después de que los movilizados los amedrentaran con petardos y cohetes.

Durante el operativo, los manifestantes atacaron con petardos y piedras al personal policial, dejando al menos dos efectivos heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico.

En medio de la tensión, también se reportó que dos policías habrían sido retenidos por los bloqueadores, una situación que aún debe ser confirmada oficialmente. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba se trasladó hasta el lugar para verificar los hechos y dialogar con los movilizados.

Días atrás, más de 70 OTB’s, juntas vecinales y dirigentes —entre ellos concejales municipales y el alcalde Nelson Gallinate— marcharon hasta la plaza principal exigiendo el cumplimiento de la acción popular que prohíbe los bloqueos en el botadero.

Mientras tanto, un grupo de pobladores de Cotapachi mantiene el bloqueo por doce días consecutivos, exigiendo que se definan los límites del botadero. Entretanto, la basura continúa acumulándose en las calles, generando molestia y preocupación en la población.

Mira la programación en Red Uno Play