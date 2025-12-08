TEMAS DE HOY:
Policial

Crece el conflicto en Colcapirhua: dos policías retenidos y heridos en medio del bloqueo al botadero

La intervención policial con agentes químicos desató un violento enfrentamiento en el botadero de Colcapirhua, que cumple 12 días de bloqueo.

Silvia Sanchez

08/12/2025 9:51

Foto: Percy Rivera - periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Este lunes, un contingente policial llegó hasta el punto de conflicto para intentar levantar la medida. Según el reporte preliminar, los uniformados respondieron con agentes químicos después de que los movilizados los amedrentaran con petardos y cohetes.

Durante el operativo, los manifestantes atacaron con petardos y piedras al personal policial, dejando al menos dos efectivos heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico.

En medio de la tensión, también se reportó que dos policías habrían sido retenidos por los bloqueadores, una situación que aún debe ser confirmada oficialmente. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba se trasladó hasta el lugar para verificar los hechos y dialogar con los movilizados.

Días atrás, más de 70 OTB’s, juntas vecinales y dirigentes —entre ellos concejales municipales y el alcalde Nelson Gallinate— marcharon hasta la plaza principal exigiendo el cumplimiento de la acción popular que prohíbe los bloqueos en el botadero.

Mientras tanto, un grupo de pobladores de Cotapachi mantiene el bloqueo por doce días consecutivos, exigiendo que se definan los límites del botadero. Entretanto, la basura continúa acumulándose en las calles, generando molestia y preocupación en la población.

 

