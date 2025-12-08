Con 78 postulantes al TSE, inicia el último día de recepción de candidaturas

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, informó que, hasta la fecha, 78 personas presentaron su postulación para el proceso de selección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este lunes marca el último día de recepción de postulantes, cuyo plazo se extenderá hasta las 18:00 horas.

Concluido el periodo de inscripción, a partir de mañana, martes 9 de diciembre, la Comisión Mixta de Constitución iniciará la revisión, verificación y evaluación documental de todas las carpetas presentadas, conforme al reglamento y la convocatoria vigente. Este proceso incluirá la comprobación del cumplimiento de requisitos, la validación de documentación y la elaboración del listado preliminar de habilitados y no habilitados.

De los 78 inscritos hasta el momento, 48 son varones y 30 mujeres, provenientes de distintos departamentos del país, según información oficial de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa.

La atención a las y los postulantes en el edificio antiguo del Legislativo, empezó a las 8:30 de la mañana hasta 12:00 y de 14:00 a 18:00. El objetivo es garantizar un flujo ordenado y accesible para quienes deseen presentar su documentación.

