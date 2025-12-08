A un mes de gestión, el presidente Rodrigo Paz reafirma su compromiso con Bolivia: “Siempre a paso de vencedores”

Al cumplirse un mes de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz compartió un mensaje dirigido al país, destacando que Bolivia ha iniciado una nueva etapa orientada al progreso, la estabilidad y el fortalecimiento institucional.

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que, tras la jornada histórica del 8 de noviembre, el país dio “uno de los pasos más importantes de su historia” y, después de muchos años, lo hizo “hacia adelante”.

El presidente expresó que su compromiso con la patria se mantiene firme:

“Voy a repetir hasta el cansancio: compatriotas… ¡A paso de vencedores!”, remarcó, enfatizando que la nación debe avanzar sin retrocesos. “Un presidente representando a su país dando pasos hacia adelante, nunca hacia atrás, ni para el impulso”, añadió.

Rodrigo Paz agradeció la confianza depositada, señalando que ejercer la Presidencia constituye “el honor más grande” y reiteró su decisión de trabajar cada día por una Bolivia más próspera y unida.

“Gracias por dejarme servir a la patria”, expresó en su mensaje.

Finalmente, reafirmó que la promesa asumida en su posesión permanece intacta:

“Un mes después de ese histórico 8 de noviembre, la promesa sigue siendo la misma: vamos a paso de vencedores, Bolivia, siempre a paso de vencedores”.

Mire la publicación del presidente:

