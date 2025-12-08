“Temí por mi vida”: Vecino narra los momentos de terror durante balacera en La Pampa

La balacera registrada en el barrio Las Maras ha generado alarma entre los residentes, quienes temen por su vida ante la falta de seguridad.
08/12/2025 9:07
Escuchar esta nota
Una balacera registrada durante la madrugada de este lunes en el barrio Las Maras ha generado alarma entre los vecinos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico investigan el incidente, que involucró disparos al aire por parte de una pareja de extranjeros.
Un testigo presencial relató lo ocurrido aproximadamente a las 3:30 de la mañana: "Aquí mire, vino una pareja ebria a la entrada del barrio y la cosa fue que ellos nos amenazaron con armas. Dijo ‘te voy a descargar el arma’, y yo le respondí que se retirara".
El vecino explicó que la pareja, hizo uso de sus armas de fuego: "Hicieron entre siete y ocho disparos al aire. Temí por mi vida porque podían herir o matar a alguien".
Además, señaló que los disparos continuaron mientras se desplazaban por la zona: "Ellos salieron y se fueron a la otra esquina y desde ahí empezaron a disparar igual".
Según el testigo, los vecinos lograron recoger varios casquillos en el lugar. "Los seguimos entre todos los vecinos con piedras y palos, y logramos recoger esos casquillos".
La policía también informó que hallaron una bolsa con sustancias controladas dentro del inmueble, y mantienen un despliegue de unidades y grupos de inteligencia para esclarecer los hechos. Hasta el momento cuatro personas fueron detenidas.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00