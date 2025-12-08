Observatorio San Calixto reportó temblor de 3,5 en Santa Cruz

El Observatorio San Calixto registró este domingo un movimiento sísmico en la provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz. El temblor ocurrió a las 17:02 (hora local) y tuvo una profundidad hipocentral de 15 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial o cortical, categoría que suele ser perceptible y puede generar daños leves en zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con el informe de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto , el epicentro se ubicó a 11 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a 18 kilómetros del municipio de La Guardia y a 41 kilómetros de Warnes. Estos parámetros sitúan el fenómeno en una zona densamente poblada del eje metropolitano cruceño.

Aunque hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales, la baja profundidad del evento aumenta la probabilidad de que haya sido sentido por habitantes de las zonas aledañas.

