Autoridades mantienen la búsqueda de joven desaparecida en Samaipata

El pasado 17 de noviembre, una torrencial lluvia azotó la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, provocando derrumbes e inundaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a la población local.

Hasta el momento, Verónica Eve Peña, continúa desaparecida tras el desastre natural. Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener las labores de búsqueda hasta localizarla.

Al respecto, el comandante de la provincia Florida, Luis Solares, señaló: "Estamos trabajando sin descanso, con maquinaria pesada y brigadas de rescate, hasta dar con Verónica y garantizar la seguridad de la zona".

En el lugar, además de las tareas de rescate, se realizan trabajos de remoción de escombros y la reconstrucción del cauce del río, con el fin de prevenir que futuras lluvias generen nuevos desbordes o derrumbes que puedan afectar nuevamente a la población.

Las autoridades nacionales y departamentales aseguraron que se mantendrán en el área hasta garantizar la seguridad y recuperación de la zona afectada.

