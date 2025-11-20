Gobernación analiza la evacuación de familias en Achira

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este jueves que no se descarta evacuar a las familias que aún permanecen en Achira, tras un sobrevuelo realizado en la zona y ante los pronósticos de nuevas lluvias.

“Estamos coordinando. En caso de que la lluvia sea fuerte, vamos a tener la necesidad de evacuar a las familias hacia Samaipata para evitar cualquier desgracia mayor. En Achira estamos hablando de más de 40 familias, pero con las comunidades alrededor serían más de 120”, indicó la autoridad departamental.

Durante el sobrevuelo, se identificó la presencia de una enorme roca ubicada en una pendiente, que podría deslizarse hacia la comunidad. Camacho señaló que no es una opción detonarla, ya que esto podría generar una avalancha de piedras cuesta abajo.

“Nos preocupa que sigue bajando agua con mazamorra”, añadió.

De acuerdo con el alcalde de Samaipata, en Achira se reportan 23 familias afectadas y 40 viviendas completamente destruidas por la inundación registrada el lunes.

