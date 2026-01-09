Messi habla de música y Bizarrap celebra en redes: “Cosas que me hacen feliz”

Lionel Messi dio que hablar en su entrevista con Luzu Tv al revelar un detalle musical sobre su vida familiar: sus hijos son fanáticos de la sesión que Bizarrap grabó junto a Daddy Yankee.

“Manejan mucho los nenes. Eligen mucho eso, ahora por ejemplo están todo el día con Bizarrap y Daddy Yankee. Y canciones nuevas que van saliendo. Es todo muy normal”, contó el 10.

Además, agregó con humor: “Me piden que ponga ‘el tema del Mundial’… pero no es la del Mundial”.

Estas declaraciones llenaron de orgullo a Bizarrap, quien compartió el fragmento de la entrevista y escribió en sus redes:

“Cosas que me hacen feliz”.

Messi y su encuentro con Charly García

Durante la misma entrevista, Messi también recordó su encuentro con Charly García, describiéndolo como un momento inolvidable:

“Cuando lo vi fue… es inexplicable lo que sentí. Tiene una energía muy especial, una magia. Me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, dijo el astro.

Bizarrap cerró el año con J Balvin

Recientemente, Bizarrap sorprendió a sus fans con la Session #62 junto a J Balvin, lanzada en plena Navidad. El tema combina bachata y electrónica, destacando la fusión de géneros que caracteriza al productor.

El estribillo de la canción juega con el desamor:

“Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvidó… Debería odiarte pero no me dan ganas”.

Con este nuevo lanzamiento y los elogios de Messi, Bizarrap continúa consolidándose como uno de los productores más influyentes de la música latina.

