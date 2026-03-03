La presencia de Demi Moore en los Actor Awards no pasó desapercibida. La actriz caminó la alfombra roja con un vestido negro de Schiaparelli Couture que capturó todas las miradas.

El diseño apostó por una silueta ajustada al cuerpo, minimalista al frente, pero con un giro dramático: una imponente pieza de tul blanco que nacía en la parte trasera y se extendía como protagonista absoluto del look. Elegante, teatral y fiel al ADN de la firma francesa.

Como suele suceder en este tipo de eventos, las imágenes se multiplicaron en cuestión de minutos en redes sociales. El vestido fue analizado desde todos los ángulos: la caída del tul, el contraste de colores y la apuesta estética.

Pero la conversación no se quedó solo en la moda.

La conversación en redes: entre estilo y señalamientos

Junto a los elogios por su arriesgada elección, comenzaron a circular comentarios centrados en la apariencia física de la actriz. Algunos usuarios aseguraron que se veía “deteriorada” o con “delgadez extrema”, desviando el foco del diseño hacia su cuerpo.

Entre las publicaciones más compartidas se leyeron frases como:

“No romanticemos la delgadez extrema”.

“Yo vi un cadáver con unos trapos colgando. ¿Hasta dónde van a llegar con eso de la belleza que no es natural?”

“Me siento mal por ella, parece estar pasando por mucho dolor”.

“¿Hasta dónde llega la vanidad y las excentricidades?”.

“Está obsesionada esta mujer, la dejó traumada su película ‘La Sustancia’”.

“Esta señora necesita ayuda. ¿Qué nos pasa cuando creemos que este es el símbolo de belleza y éxito?”.

La mención a The Substance —película en la que Moore explora precisamente los límites físicos y psicológicos de la obsesión por la juventud— avivó aún más la discusión digital.

Sin confirmaciones oficiales

Hasta el momento, no existe comunicado oficial ni declaración pública de la actriz que confirme problemas de salud relacionados con su peso o apariencia.

