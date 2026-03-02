“Tu huella queda para siempre”: muere integrante del equipo de ‘El Chavo del 8’

La televisión mexicana está de luto. Carmen Ochoa, productora y directora que fue pieza clave en la consolidación de los exitosos programas de 'El Chavo del 8' y El 'Chapulín Colorado', falleció, según informó la cuenta oficial de Roberto Gómez Bolaños.

Aunque su trabajo no fue frente a las cámaras, Ochoa desempeñó un rol determinante detrás de escena, contribuyendo a dar forma televisiva a las ideas del creador conocido como Chespirito. Trabajó junto al comediante y guionista desde 1973 hasta 1985, etapa en la que se produjeron algunos de los contenidos más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

La noticia también generó reacciones entre integrantes del elenco original. El actor Edgar Vivar compartió un mensaje de despedida recordando su última reunión: “Este fue nuestro último desayuno juntos, que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”.

A pesar de no haber alcanzado la popularidad del elenco que dio vida a personajes como El Chavo, Don Ramón o La Chilindrina, Carmen Ochoa fue considerada una figura fundamental en el engranaje creativo y de producción que permitió que las historias trascendieran generaciones.

Desde su lanzamiento como serie independiente en 1973 tras haber surgido como sketch dentro del programa “Chespirito”, El Chavo del 8 se consolidó como uno de los programas más exitosos de América Latina, manteniendo vigencia incluso décadas después del final de sus grabaciones en 1980.

