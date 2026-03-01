El atacante nacional Bruno Miranda mantiene su gran inicio de temporada en Ecuador. El delantero fue determinante en el empate 1-1 de Aucas frente a Guayaquil City, resultado que le permitió a su equipo sumar fuera de casa.

El compromiso comenzó cuesta arriba para la visita. A los 20 minutos, Edison Mero adelantó a los locales y parecía complicar la noche para el conjunto oriental. Sin embargo, en el tiempo añadido del primer tiempo, una infracción dentro del área le dio a Aucas la oportunidad de igualar desde los doce pasos.

Miranda asumió la responsabilidad y ejecutó con categoría, engañando al arquero rival para decretar el 1-1 definitivo. El tanto no solo aseguró un punto importante en el torneo ecuatoriano, sino que también reafirma el momento goleador del atacante boliviano.

El rendimiento del ariete no pasa desapercibido en la prensa ecuatoriana, que ya destaca su aporte ofensivo en este arranque de campeonato. Además, sus actuaciones comienzan a presentarse como carta de presentación ante el seleccionador Óscar Villegas, pensando en una posible convocatoria para el repechaje.

