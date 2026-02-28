Ministra de Educación acompaña a familia que perdió a siete miembros en la tragedia aérea

La ministra de Educación, Beatriz García, llegó hasta el velorio de una de las familias más afectadas por la tragedia aérea para expresar sus condolencias y brindar apoyo institucional en medio del profundo dolor que atraviesan.

“Es un momento muy doloroso, ha sido una tragedia para esta familia. Estamos aquí acompañándolos en su dolor, pero también ayudándolos en temas de logística, porque cuando uno está con esta pérdida y este sufrimiento es muy difícil tener claridad para tomar decisiones”, manifestó la autoridad.

García explicó que el acompañamiento no solo es emocional, sino también operativo, colaborando con la organización del traslado de los cuerpos y facilitando gestiones necesarias para la familia.

Los cinco fallecidos serán llevados esta noche hasta su comunidad en Tacacoma, en la provincia Larecaja, donde recibirán sepultura. Según informó la ministra, posteriormente el padre retornará a la ciudad para permanecer junto al menor hospitalizado.

El menor, de 12 años, permanece internado en el Hospital del Norte en estado crítico. “Todavía está en cuidados intensivos y tenemos que esperar unos tres días más para ver cómo evoluciona”, señaló la ministra, destacando que el niño es el único sobreviviente de su núcleo familiar directo.

Mientras la familia se prepara para despedir a sus seres queridos, la atención está puesta en la evolución del menor, cuya recuperación mantiene en vilo a sus allegados y a toda la comunidad.

Mira la programación en Red Uno Play